Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül’ün bir süredir devam eden çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan çift, bugün görülen duruşmada anlaşmaya vararak resmen boşandı. Aldatma ve milyonluk tazminatlarla gündeme gelen boşanmada çiftin çocukları için ortak velayet belirlendi.

  • Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül arasında 6 yıllık evlilik anlaşmalı boşanma ile sona erdi.
  • Mahkeme, çiftin iki çocuğu için ortak velayet kararı verdi.
  • Boşanma davasında Revna Sarıgül 1,5 milyar TL tazminat ve 3 milyon 300 bin TL aylık nafaka, Ömer Sarıgül ise 10 milyon TL tazminat ve 400 bin TL nafaka talep etmişti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül arasında bir süredir devam eden ve kamuoyunun yakından takip ettiği çekişmeli boşanma davası bugün karara bağlandı. 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren çift, 6 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı.

EVLİLİK İHANET İDDİALARIYLA SARSILMIŞTI 

7 yıl önce evlenen çiftin ilişkisi, ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş ve bu gelişmelerin ardından boşanma süreci başlamıştı. Süreç boyunca taraflar arasında çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmış, dava çekişmeli şekilde ilerlemişti.

ÇEKİŞMELİ SÜREÇ UZLAŞMAYLA SON BULDU 

Bugün görülen son duruşmada taraflar karşılıklı uzlaşmaya vararak boşanma protokolünü imzaladı. Böylece uzun süredir gündemi meşgul eden hukuki süreç, anlaşmalı boşanma ile resmiyet kazandı.

ÇOCUKLAR İÇİN ORTAK VELAYET KARARI 

Mahkeme heyeti, çiftin iki çocuğunun geleceği için "ortak velayet" hükmünü verdi. Bu kararla birlikte çocukların bakım, eğitim ve sosyal sorumlulukları anne ve baba tarafından eşit şekilde paylaşılacak.

MİLYARLIK TAZMİNAT TALEPLERİ GÜNDEM OLMUŞTU 

Boşanma sürecinde en çok dikkat çeken unsur, tarafların talep ettiği astronomik rakamlar oldu. İhanet iddialarının gölgesinde başlayan davada; Revna Sarıgül 1,5 milyar TL tazminat ve 3 milyon 300 bin TL aylık nafaka, Ömer Sarıgül ise 10 milyon TL tazminat ve 400 bin TL nafaka istemişti. 

Elif Yeşil
Yorumlar (1)

CHPsavar:

Değirmenin suyu nereden geliyorsa bu kadar milyon paralar boşanma konusu oluyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

