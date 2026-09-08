Adana'da mezar yeri metrekare ücreti ikiye katlandı, 3,5 metrekarelik yer 49 bin TL oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı mezarlık ücretlerinde yaptığı değişiklik vatandaşların tepkisine neden oldu. Meclis kararıyla yapılan düzenlemeye göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedelinin 14 bin TL olduğu belirtilirken, bir mezar yerinin toplam bedeli 49 bin TL'ye ulaştı. Geçen yıl 7 bin TL olan metrekare fiyatının yüzde 100 artırılarak 14 bin TL'ye yükseltilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı ücret tarifesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, mezarlık tarifesinde meclis kararıyla değişikliğe gidildi. Buna göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedelinin 14 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. Bu rakam üzerinden hesaplandığında vatandaşın 3,5 metrekarelik bir mezar yeri için 49 bin TL ödemesi gerekiyor.

Geçen yıl metrekare fiyatı 7 bin TL olan mezar yerinin yeni tarifeyle 14 bin TL'ye yükselmesi yüzde 100'lük artış anlamına gelirken, vatandaşlar fiyatın özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından yüksek olduğunu belirtti.

"Dar gelirli vatandaş için 49 bin lira bayağı yüksek"

Mezar yeri ücretinin yüksek olduğunu belirten Sertap Demirci, "Dar gelirli vatandaş için 49 bin lira bayağı yüksek. Çoğu kişi bu fiyatı kaldıramaz. Sosyal belediyeciliğe uymayacak bir fiyat var. Özel mezara 49 bin lira yüksek bir miktar" dedi.

"Ölüm de mi parayla oldu?"

Fiyatların yüksek olduğunu ifade eden Havzullah Tezcan ise tepki göstererek, "Ölüm de mi parayla oldu? Bu fiyatlar yüksek, maalesef alamayız. Mesela bu mezarlıkta yatan 30'a yakın tanıdık var. Hepsi farklı noktalarda yatıyor. Hepsi aynı noktada olsaydı daha iyi olurdu. Ailece gelip duamızı etseydik daha iyi olurdu. Ayrı noktalarda olduğu için ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Gerçekten bu miktarlar çok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı