Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kış lastiği uygulamasında sona gelindi. Türkiye genelinde 15 Kasım’da başlayan zorunlu kullanım, 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLUYDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama kapsamında, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu tutuldu. Özel araçlar için zorunlu olmasa da can ve mal güvenliği açısından tavsiye edildi.

DENETİMLER SÜRDÜ

Kış Lastiği Uygulaması süresince denetimler Emniyet, jandarma, belediye ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirildi. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

YAZIN KULLANIM RİSKLİ

Uzmanlar, kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için üretilen lastikler, sıcak havada performans kaybı yaşarken yol tutuşunu azaltıyor ve yakıt tüketimini artırıyor.

LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lastik değişim ücretleri jant boyutuna göre değişiyor. 13-14 inç jantlar için 1000 lira, 15-17 inç için 1250 lira, 18 inç ve üzeri için ise 1500 liradan başlayan fiyatlar uygulanıyor. Lastik oteli hizmeti de benzer ücretlerle sunuluyor.