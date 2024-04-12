Millet eş anlamlısı nedir? Milletin eş anlamlısı nedir? Millet kelimesinin eş anlamlısı hangi kelime? Millet kelimesinin zıt anlamlısı var mı?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de Millet kelimesidir. Milletin eş anlamlısı nedir? Millet kelimesinin en anlamlısı var mı? Millet ne demek? Millet nedir? Millet eş anlamlı karşılığı ne? Milletin zıt anlamlısı var mı? Millet zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...

EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEK?

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

MİLLET EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Millet kelimesinin eş anlamlıları : Ulus, Herkes, Kavim

Millet kelimesinin eş anlamlısı "Ulus" demektir . Millet kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Milletin eş anlamlıları "ulus, herkes, kavim, budun" gibi kelimelerdir. Bu kelimeler birbirlerinden farklı yazılsa da aynı anlamları taşımaktadır. Kısacası Millet kelimesi ise Ulus, Herkes ve Kavim kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır. Bu bakımdan birbirlerinin yerlerine kullanılabiliyorlar.

Millet kelimesinin eş anlamlı kelimeleri:

- Ulus

- Herkes

- Kavim

- Budun

Millet kelimesi ile ilgili örnek cümleler:

- "Millet tütün paralarını alınca borcunu öder." (Necati Cumalı)

- "Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok." (Ahmet Midhat)

MİLLET KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI VAR MI?

Millet kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

TDK'YA GÖRE MİLLET NE DEMEK?

TDK'ya göre dilimize Arapça'dan geçen millet kelimesinin 3 farklı anlamı mevcuttur. Millet kelimesi anlamları şu şekilde:

TDK'ya göre millet 1. anlamı : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

TDK'ya göre millet 2. anlamı : Herkes, bir yerde bulunan kimselerin bütünü.

TDK'ya göre millet 3. anlamı : Benzer özellikleri olan topluluk.