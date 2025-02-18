Milan Feyenoord CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig Milan Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda?

Milan Feyenoord maçı hangi kanalda? Milan Feyenoord maçı öncesi Milan Feyenoord maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Lig'in önemli mücadelelerinden Milan Feyenoord maçı detayları araştırılıyor. Peki, Milan Feyenoord maçını hangi kanal veriyor? İşte Milan Feyenoord maçı yayın bilgisi haberimizde!

MİLAN FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

MİLAN FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Milan Feyenoord maçı, 18 Şubat Salı günü oynanıyor.

Milan Feyenoord maçı, saat 20:45'te başlayacak.

MİLAN FEYENOORD MAÇI KAÇ KAÇ?

Milan Feyenoord maçı henüz bitmedi.

MİLAN FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan ve Feyenoord, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.