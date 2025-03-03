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Mikey Madison kimdir? Mikey Madison kaç yaşında, nereli?

Mikey Madison kimdir? Mikey Madison kaç yaşında, nereli?
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Mikey Madison, genç yaşında kazandığı Akademi Ödülü ve BAFTA Ödülü ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, Mikey Madison kimdir ve hangi projelerde yer almıştır?

Madison, kariyerine 2013 yılında kısa filmlerle adım atmış ve hızla yükselmiştir. Scream serisindeki Amber Freeman karakteriyle korku türünde de başarısını kanıtlayan oyuncu, 2024 yılında Anora filmindeki performansıyla büyük beğeni toplamış ve birçok ödül kazanmıştır. Peki, Mikey Madison kimdir? Mikey Madison kaç yaşında, nereli?

MIKEY MADISON KİMDİR?

Mikey Madison, gerçek adıyla Mikaela Madison Rosberg, Amerikalı başarılı bir aktris olarak tanınmaktadır. 25 Mart 1999 doğumlu olan Madison, özellikle Better Things dizisindeki Max Fox karakteri ve Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filmindeki Susan Atkins rolüyle adını duyurmuştur.

Mikey Madison, Los Angeles'ta doğmuş ve San Fernando Vadisi'nde büyümüştür. Psikolog olan ebeveynlerinin yanı sıra iki erkek kardeşi (birisi ikiz) ve iki kız kardeşi bulunmaktadır. Yahudi kökenli olan Madison, oyunculuk kariyerine başlamadan önce rekabetçi binicilikle ilgilenmiştir. 14 yaşında oyunculuğa yönelen Madison, yedinci sınıftan sonra evde eğitim almaya başlamıştır.

Madison, Los Angeles'ta yaşamaya devam etmekte ve vegan bir yaşam tarzını benimsemektedir. Genç yaşından itibaren gösterdiği disiplin ve çalışma azmi, kariyerine olumlu yansımıştır.

Mikey Madison kimdir? Mikey Madison kaç yaşında, nereli?

Mikey Madison, oyunculuk kariyerine Emeklilik ve Pani's Box adlı kısa filmlerle başlamıştır. 2016 yılında FX kanalında yayınlanan Better Things dizisinde somurtkan bir genç olan Max Fox karakterine hayat vermiştir. Bu rolüyle geniş kitlelere ulaşan Madison, 2022'ye kadar bu dizide başarılı bir performans sergilemiştir.

Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde Manson Ailesi üyesi Susan "Sadie" Atkins rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrama yapmıştır. 2019 yılında Cannes Film Festivali'nde gösterilen bu film, dünya çapında 374,3 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiştir. Madison ayrıca, Addams Ailesi adlı animasyon filminde de seslendirme yapmıştır.

2024 yılında, Sean Baker'ın yönetmenliğini üstlendiği Anora filminde başrolde yer alan Mikey Madison, striptizci ve seks işçisi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü ve BAFTA Ödülü kazanmıştır. Ayrıca, aynı kategoride Altın Küre ve SAG Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Madison, rolüne hazırlanırken Rusça öğrenmiş ve dublörlük sahnelerini kendisi gerçekleştirmiştir. Anora, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanmış ve dünya çapında büyük bir ticari başarı elde etmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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