MİDE YANMASI NEDEN OLUR? Mide yanmasına ne iyi gelir?
MİDE YANMASI NEDEN OLUR? Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması, genellikle midedeki asidin yemek borusuna geri dönmesi sonucu oluşur. Bu durum genellikle aşırı yağlı, baharatlı veya asidik yiyeceklerden sonra ortaya çıkar. Ayrıca stres, alkol tüketimi ve bazı ilaçlar da mide yanmasına neden olabilir. Mide yanmasını hafifletmek için tüketilen yiyecek ve içeceklerin dikkatli bir şekilde seçilmesi, yemeklerden hemen sonra yatmamak ve aşırı kiloluysanız kilo vermek önerilir.
Mide yanmasının pek çok nedeni vardır. Bunlar arasında asidik veya yağ oranı yüksek gıdaların tüketimi önemli bir yer tutar. Turunçgiller, domates, soğan, çikolata, kahve, peynir ve nane gibi gıdalar mide yanmasını tetikleyebilir. Ayrıca büyük öğünler tüketmek, mideyi zorlamak ve aşırı kilo da mide yanmasına sebep olabilir.MİDE YANMASI NEDEN OLUR? Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte merak edilenler...
MİDE YANMASI NEDİR?
Mide yanması, genellikle yemek sonrası mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu durum, kişinin yediği besinlerle doğrudan ilişkilidir ve genellikle göğüste ağrılı bir yanma hissiyle kendini gösterir. Özellikle yemek sonrası uzanma veya eğilme gibi hareketler mide yanmasını artırabilir. Mide ekşimesi, genellikle ciddi bir durum olmasa da, sürekli tekrarlayan veya günlük yaşamı olumsuz etkileyen durumlarda doktora başvurulmalıdır. Tedavi için doğal yöntemler veya doktorun önerdiği ilaçlar kullanılabilir.
MİDE YANMASI BELİRTİLERİ NELER?
Mide yanmasının belirtileri çeşitli olabilir. Genellikle göğüste ağrı, yanma ve batma hissi en sık rastlanan belirtilerdir. Bununla birlikte, mide yanmasının diğer belirtileri şunlar olabilir:
- Ağızda acı veya asit tadı
- Şikayetlerin uzanma veya eğilmeyle artması
- Sık sık geğirme
- Mide bulantısı ve kusma
- Yutma zorluğu veya ağrılı yutkunma
- Midede şişkinlik hissi
- İştah kaybı veya iştahsızlık
- Hıçkırık
- Kuru öksürük
MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?
Mide yanması şikayetlerini hafifletmek için birçok doğal yöntem bulunmaktadır:
- Karbonatlı su içmek, mide asidini nötralize edebilir.
- Zencefil tüketmek veya zencefil çayı içmek, sindirim sistemini sakinleştirebilir.
- Seyreltilmiş elma sirkesi, midedeki asit seviyesini azaltmaya yardımcı olabilir.
- Meyan kökü takviyesi almak, mide yanması ve ekşimeyi hafifletebilir.
- Bol su içmek, sindirimi destekleyerek mide yanmasını azaltabilir.
- Şekersiz sakız çiğnemek, tükürük üretimini artırarak mide asidini nötralize edebilir.
- Muz yemek, mideyi sakinleştirerek gastrointestinal spazmları azaltabilir.
- Çiğ patates suyu içmek, mideyi yatıştırabilir.
- Lifli gıdalar tüketmek sindirimi iyileştirerek mide yanmasını azaltabilir.
- Papatya veya nane çayı içmek, sindirim sistemini yatıştırabilir ve mide yanmasını hafifletebilir.
- Aloe vera suyu içmek, mide asidini dengeleyebilir ve yanma hissini azaltabilir.