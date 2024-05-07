MİDE YANMASI NEDEN OLUR? Mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide yanmasının pek çok nedeni vardır. Bunlar arasında asidik veya yağ oranı yüksek gıdaların tüketimi önemli bir yer tutar. Turunçgiller, domates, soğan, çikolata, kahve, peynir ve nane gibi gıdalar mide yanmasını tetikleyebilir. Ayrıca büyük öğünler tüketmek, mideyi zorlamak ve aşırı kilo da mide yanmasına sebep olabilir.MİDE YANMASI NEDEN OLUR? Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte merak edilenler...

MİDE YANMASI NEDİR?

Mide yanması, genellikle yemek sonrası mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu durum, kişinin yediği besinlerle doğrudan ilişkilidir ve genellikle göğüste ağrılı bir yanma hissiyle kendini gösterir. Özellikle yemek sonrası uzanma veya eğilme gibi hareketler mide yanmasını artırabilir. Mide ekşimesi, genellikle ciddi bir durum olmasa da, sürekli tekrarlayan veya günlük yaşamı olumsuz etkileyen durumlarda doktora başvurulmalıdır. Tedavi için doğal yöntemler veya doktorun önerdiği ilaçlar kullanılabilir.

MİDE YANMASI BELİRTİLERİ NELER?

Mide yanmasının belirtileri çeşitli olabilir. Genellikle göğüste ağrı, yanma ve batma hissi en sık rastlanan belirtilerdir. Bununla birlikte, mide yanmasının diğer belirtileri şunlar olabilir:

Ağızda acı veya asit tadı

Şikayetlerin uzanma veya eğilmeyle artması

Sık sık geğirme

Mide bulantısı ve kusma

Yutma zorluğu veya ağrılı yutkunma

Midede şişkinlik hissi

İştah kaybı veya iştahsızlık

Hıçkırık

Kuru öksürük

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide yanması şikayetlerini hafifletmek için birçok doğal yöntem bulunmaktadır: