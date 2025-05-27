Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Adana'daki bir meyve sebze deposunda bir çalışanın çıplak ayakla salatalıkların yıkandığı havuza girmesi tepki çekti.

ÇIPLAK AYAKLA SALATALIKLARIN YIKANDIĞI HAVUZA GİRDİ

Adana'daki bir meyve sebze deposunda skandal görüntüler kaydedildi. İncirlik Mahallesi'ndeki depoda bir çalışan salatalıkların yıkandığı havuza çıplak ayaklarla girdi. Depoda hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı görüldü. Çalışan sepete doldurduğu salatalıkları daha sonra kasaya döktü.

GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI

Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkiler çığ gibi yükselirken, yetkililerin depoyla ilgili harekete geçmesi istendi.