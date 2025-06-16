MHRS randevu nasıl alınır? MHRS giriş nasıl yapılır, randevu nasıl onaylanır?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ), hastanelerden muayene randevusu almayı kolaylaştıran dijital bir platformdur. Özellikle devlet hastanelerinde sıra beklemeden işlem yapmak isteyenler için MHRS büyük kolaylık sağlıyor. Peki, MHRS randevu nasıl alınır?

MHRS RANDEVU NASIL ALINIR?

MHRS randevu nasıl alınır sorusunun ilk ve en yaygın cevabı, sistemin resmi web sitesi olan www.mhrs.gov.tr adresidir. Bu siteye giriş yaptıktan sonra vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapabilir. Giriş sonrası, muayene olunmak istenen hastane, branş ve doktor seçilerek randevu oluşturulabilir.

MHRS MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

MHRS randevu nasıl alınır sorusunun ikinci yöntemi ise mobil cihazlar içindir. "MHRS Mobil" uygulaması Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor. Uygulama üzerinden kullanıcı girişi yapıldıktan sonra, tıpkı web sitesinde olduğu gibi hastane ve doktor seçimi ile randevu işlemleri tamamlanabilir.

MHRS randevu nasıl alınır sorusunu soranlar için bir diğer seçenek de ALO 182 hattıdır. Türkiye'nin her yerinden aranabilen bu çağrı merkezi, vatandaşların operatör yardımıyla hastane randevusu almasına imkân tanır. Kimlik doğrulaması sonrası istenilen tarih ve saat için randevu alınabilir.

MHRS RANDEVU NASIL ONAYLANIR?