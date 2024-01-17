MHP Uşak belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Uşak adayı açıklandı mı, kim oldu?

Uşak Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Uşak'ta merak edilmekte olan konular arasında bulunmakta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2 il 53 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. Arama motorlarında Uşak adayının kim olduğu sorgulatılıyor. Peki, MHP Uşak belediye başkan adayı kimdir? MHP Uşak adayı açıklandı mı, kim oldu? Detaylar haberimizde...

MHP UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Sezer Ateş olarak belirlendi.

İŞTE MHP'NİN 55 ADAYI

3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi. MHP'den yapılan açıklamada, belediye başkan adayları şöyle oluştu;