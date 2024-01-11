MHP Kırıkkale adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP Kırıkkale adayı kim?
MHP'nin 31 Mart seçimlerde 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7'si ilçe olmak üzere 55 adayı daha belli oldu. Peki, MHP Kırıkkale adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP Kırıkkale adayı kim?
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kırıkkale Milletvekili Sadir Durmaz, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik" olarak yazılı açıklama yaptı. Böylece Mhp'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye Başkan adayı daha kesinleşti. Peki, MHP Kırıkkale adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP Kırıkkale adayı kim?
MHP KIRIKKALE ADAYI AÇIKLADI MI?
8 İLDE DAHA MHP'NİN ADAYI BELLİ OLDU
Afyonkarahisar - Sezer Küçükyurt
Aksaray - İrfan Çıtak
Bolu - İlhan Durak
Gümüşhane - Vedat Soner Başer
Kırıkkale - Harun Ulusoy
Kırklareli - Derya Bulut
Sivas - Reha Kars
Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
MHP, dün de 14 ilin adayını açıklamıştı:
Manisa - Cengiz Ergün
Mersin - Serdar Soydan
Amasya - Bayram Çelik
Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Bayburt - Hükmü Pekmezci
Çankırı - İsmail Hakkı Esen
Erzincan - Bekir Aksun
Karabük - Rafet Vergili
Karaman - Savaş Kalaycı
Kastamonu - Yüksek Aydın
Kütahya - Alim Işık
Nevşehir - Adnan Doğu
Niğde - Hamdi Doğan
Osmaniye - İbrahim Çenet