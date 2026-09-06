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MHP Hatay 15. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

MHP Hatay 15. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
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MHP Hatay İl Teşkilatı, 15. Olağan İl Kongresini büyük katılımla gerçekleştirdi. Tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Metin Taşçı yeniden güven tazeledi. Kongrede, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarken, yeni dönem il yönetimi de belirlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve milletvekilleri de katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay İl Teşkilatı, "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla 15. Olağan İl Kongresini büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirdi.

Kongre heyecanına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan, Lütfi Kaşıkçı, Necmettin Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, çok sayıda parti mensubu ortak oldu.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde, sergilediği başarılı hizmetler ile birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna verdiği önemle tanınan mevcut başkan Metin Taşçı delegelerin oylarıyla yeniden güven tazeledi.

Kongre salonunda verilen en güçlü mesaj ise Cumhur İttifakı'nın milletin birliği, devletin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam edeceği vurgusu oldu.

Yeni dönemde görev yapacak il yönetimi şu isimlerden oluştu: İbrahim Yavuz, Emir Selim Yazar, Arif Karayuluk, Erhan Yavuzyılmaz, Abdurahman Bilgili, Garip Şandır, Ahmet Karafakı, Hüseyin Bozkurt, Ahmet Vural, İbrahim Kılıç, Ali Bozkurt, Ayhan Rüşvanlı, İlyas Berik, Batuhan Baştuğ, İsmail Batı, Bedrettin Bingöl, Mahmut Öztürk, Burak Kimyon, Mahmut Sayıl, Bülent Çolak, Mehmet Akif Maraşlı, Bünyamin Saraçoğlu, Mustafa Bulanık, Mustafa Öztürk, Dilek Demirdöven, Nigar Özer, Edip Bozkurt, Nurettin Aydemir, Rasim Uçak, Enver Çinler, Selçuk Coşkun, Enver Yılmaz ve Şevket Mustafa Dal.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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