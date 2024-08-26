Mevlit Kandili'nin ne zaman denk geldiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, bu yıl Mevlit Kandili hangi güne denk geliyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Detaylar haberimizde...

MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlit Kandili, İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak için kutlanan önemli bir kandil gecesidir. 2024 yılında Mevlit Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre 15 Eylül 2024 Pazar günü idrak edilecektir.

MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN 2024 DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, 15 Eylül 2024 Pazar gününe denk geliyor.

MEVLİT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlit Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla kutlanır. İslam dünyasında bu gece, ibadetlerle, dualarla ve çeşitli dini etkinliklerle geçirilir. Bu gecede, Hazreti Muhammed'in hayatı, ahlâkı ve İslam'a getirdiği değerler hatırlanır, O'na olan sevgi ve saygı dualarla ifade edilir. Müslümanlar, Mevlit Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okur, Peygamber Efendimiz'in hayatından dersler çıkarır ve Allah'a dua ederek geceyi ihya ederler. Bu kandil, Müslümanlar için maneviyatı yüksek bir gece olarak kabul edilir.