TRT 1'in yeni dizisi Mevlana'nın konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Mevlana dizisinin konusu ne? Mevlana oyuncu kadrosu! Mevlana dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Mevlana dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. TRT 1'in yeni dizisi Mevlana'nın konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Mevlana dizisinin konusu ne? Mevlana oyuncu kadrosu! Mevlana dizisinin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

MEVLANA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Doğduğu toprakları Moğol işgali nedeniyle terk ederek Batı'ya doğru yola çıkan Sufi şair Rumi'nin asıl yolculuğu, yaratıcısıyla daha derin bir bağlantı kurarak hayattaki gerçek amacını öğrenme isteği ve kendini anlama felsefesi olacaktır.

MEVLANA OYUNCULARI KİMLER?

Mevlana' dizisinde; Ahu Türkpençe, Kaan Yıldırım, Mehmet Ali Nuroğlu, Nilay Deniz, Bülent Inal gibi başarılı isimler rol alıyor.