Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü

Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT işletmesindeki bir metrobüsün sürücüsünün, seyir halindeyken direksiyon başında telefonundan video izlediği anlar yolcular tarafından kaydedildi. Söğütlüçeşme yönüne giden araçta yaşanan olayda, sürücünün dikkatinin tamamen telefon ekranında olması ve aracın yolda yalpalayarak ilerlemesi büyük korkuya neden oldu. Yüzlerce yolcunun canını tehlikeye atan o anlar, ulaşımdaki güvenlik zafiyetini bir kez daha tartışmaya açtı.

  • Bir metrobüs şoförü direksiyon başında telefonundan video izledi.
  • Şoförün bu davranışı sırasında aracın yolda dengesiz ilerlediği ve şerit dışına çıktığı gözlemlendi.
  • Olay, Söğütlüçeşme hattında saat 13:00 sularında meydana geldi.

İstanbul'un en kritik ulaşım hattı olan metrobüste bugün öğle saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Söğütlüçeşme hattında ilerleyen bir metrobüsün şoförü, yüzlerce yolcunun canını hiçe sayarak direksiyon başında telefonundan video izledi.

YOLCULAR ARACIN SARSILMASINDAN ŞÜPHELENDİ

Olay, bugün saat 13:00 sularında meydana geldi. Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüste bulunan yolcular, aracın yolda dengesiz şekilde ilerlediğini ve sık sık şerit dışına çıktığını fark etti. Aracın neden sarsıldığını merak eden bir yolcu, şoför koltuğuna doğru baktığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

HEM VİDEO İZLEDİ HEM ARAÇ KULLANDI

Metrobüs şoförünün, bir elini direksiyonda tutarken diğer eliyle telefonunu kavradığı ve ekrandaki videoya odaklandığı görüldü. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerden birinde, yüksek hızla ilerleyen devasa aracın kontrolünü tek elle sağlayan şoförün, gözünü yoldan ayırıp sürekli telefonuna bakması yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.

"CANIMIZ KİMLERE EMANET?"

O anları kaydeden yolcu, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Metrobüs yolda çok dengesiz gidiyordu, sürekli yalpalıyordu. Şoföre baktığımda elindeki telefondan bir şeyler izlediğini gördüm. Yüzlerce insanın hayatı tek bir kişinin sorumsuzluğuna emanet edilmiş durumda."

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, vatandaşlar İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çağrıda bulunarak söz konusu şoför hakkında acil işlem yapılmasını talep etti.

