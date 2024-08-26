Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak?

Metrobüs Beşyol durağı hangi yön kapalı ve Beşyol durağı ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? İBB ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması devam ediyor. Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

METROBÜS BEŞYOL DURAĞI NEDEN KAPALI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirildi.

Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak. Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

METROBÜS BEŞYOL DURAĞI HANGİ YÖN KAPALI?

24 Ağustos'ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor. ? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde hizmete kapatılacak.

METROBÜS BEŞYOL DURAĞI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını duyurmuştu.

Bu durağa ulaşmak isteyen yolcular, bir sonraki durakta inip Zincirlikuyu istikametinde tekrar metrobüse biniyor. Florya durağı, yarın saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.