Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk nereli? Detaylar haberimizdedir…

METİN TÜRK KİMDİR?

Metin Türk, 1985 yılında Rize'de doğdu. Eğitim hayatına Rize Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü'nde başladı ve bu alanda mezun oldu. Şu anda ise Atatürk Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli yurt içi ve yurt dışı firmalardan aldığı sertifikalarla donanımlı bir profesyonel olan Türk, İzoçöz İzolasyon Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri firmasında Sanayi yapıları Çatı ve Cephe çözümleri uygulamaları üzerine çalışmalar yürütmektedir. Kendi kurmuş olduğu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmektedir.

Siyasi hayatına Erbakan Vakfı'nda başlayan Türk, şu anda Yeniden Refah Partisi çatısı altında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Metin Türk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.