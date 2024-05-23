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Metin Akdülger neden Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı? Metin Akdülger kimle kavga etti, ne oldu?

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Metin Akdülger neden Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı? Metin Akdülger kimle kavga etti, ne oldu? Ünlü oyuncu Metin Akdülger, 'Sandık Kokusu' dizisinden neden ayrıldı? Akdülger'in sette kimle kavga ettiği ve yaşananlar hakkında merak edilenler...

Metin Akdülger, sezon finali öncesi başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı. Veda mesajı yayınlayan Akdülger'in senaryodaki bazı sahnelerden rahatsız olduğu ve sette babasını oynayan Uğur Yücel ile arasında tartışma çıktığı söylentileri yayıldı. Metin Akdülger neden Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı? Metin Akdülger kimle kavga etti, ne oldu? İşte merak edilenler...

METİN AKDÜLGER DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Demet Akbağ, Necip Memili, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir veda yaşandı. Akdülger 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan diziden ayrıldı.

Metin Akdülger neden Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı? Metin Akdülger kimle kavga etti, ne oldu?

REPLİKLERİNİ DEĞİŞTİRİYORDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında sette soğuk rüzgarlar esti. Karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği ileri sürüldü.

Metin Akdülger neden Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı? Metin Akdülger kimle kavga etti, ne oldu?

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Metin Akdülger, dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrılırken Instagram hesabından da bir veda paylaşımı yaptı. Diziden kareleri yayınlayan oyuncu, "Hanımlar Beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Metin Akdülger neden Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı? Metin Akdülger kimle kavga etti, ne oldu?

Özge Özpirinçci de partnerinin veda paylaşımına "Bunu saymıyorum ve seni çok seviyorum! Karavanda biR köşem boş kaldı… İyi ki sen be Metin!" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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