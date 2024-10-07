Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi

20 milyona yakın kişinin yaşadığı megakent İstanbul'da vatandaşlar yıllardır o bekledikleri kar yağışını göremezken bu yıl havaların nasıl olacağı da merak konusu.

"BU SENE LA NİNA'LI BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ"

Türkiye'nin bu sene La Nina'lı bir kış geçireceğini, dolayısıyla aşırı sıcaklıklar olmayacağını belirten CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"ANADOLU'YA KAR YAĞACAK"

Tarımsal açıdan yağışların geçen seneye göre biraz daha fazla olmasının beklendiğini söyleyen Şen, "Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor" ifadelerini kullandı.

"KAR YAĞIŞINI RAHATLIKLA GÖRECEĞİZ"

Sıcaklıkların ekim ayında da yüksek geçeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen "Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor" diye konuştu.