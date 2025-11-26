Haberler

Meteoroloji il il sıralayıp tarih verdi! Her yer beyaza bürünecek

Meteoroloji il il sıralayıp tarih verdi! Her yer beyaza bürünecek
Meteoroloji il il sıralayıp tarih verdi! Her yer beyaza bürünecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Kış kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji tarafından kar yağışı alarmı verildi. 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van ve Hakkari 30 Kasım Pazar günü beyaz örtünün esiri olacak. Yurt genelinde ise sıcaklıklar düşerken, sağanak yağışlar neredeyse her bölgede görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Marmara'nın batısı ve Ege'de ise lodosun yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: KAR GELİYOR

5 günlük hava tahmin raporuna göre, pazar günü 6 ilde kar yağışı bekleniyor. Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Ayrıca pazar günü yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve sağanak yağışların hemen hemen her bölgede görüleceği bildirildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis etkili olacak.

  • Bursa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Çanakkale: 19°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle sonrası güney kesimleri sağanaklı
  • Edirne: 18°C, öğle sonrası yerel sağanak
  • İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege: Parçalı ve batısı yer yer çok bulutlu. Kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.

  • Afyonkarahisar: 16°C, parçalı ve az bulutlu
  • Denizli: 19°C, parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 21°C, çok bulutlu ve sağanaklı
  • Muğla: 17°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu; doğusu az bulutlu ve açık olacak. Antalya çevrelerinde aralıklı sağanak etkili olacak.

  • Adana: 23°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 21°C, aralıklı sağanak
  • Hatay: 20°C, az bulutlu ve açık
  • Isparta: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.

  • Ankara: 16°C
  • Eskişehir: 16°C
  • Kayseri: 14°C
  • Konya: 17°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu; sabah ve gece iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

  • Bolu: 17°C
  • Düzce: 20°C
  • Sinop: 21°C
  • Zonguldak: 21°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

  • Amasya: 17°C
  • Rize: 18°C
  • Samsun: 23°C
  • Trabzon: 19°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece genelinde pus ve sis etkili olacak.

  • Erzurum: 7°C
  • Kars: 9°C
  • Malatya: 8°C
  • Van: 11°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, doğusunda parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Mardin ve Diyarbakır'ın doğusu ile Batman'ın batı kesimlerinde hafif sağanak bekleniyor.

  • Diyarbakır: 16°C, doğu hafif sağanaklı
  • Gaziantep: 18°C, az bulutlu
  • Mardin: 16°C, doğu hafif sağanaklı
  • Siirt: 15°C, az bulutlu ve açık
