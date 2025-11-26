Meteoroloji il il sıralayıp tarih verdi! Her yer beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Marmara'nın batısı ve Ege'de ise lodosun yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: KAR GELİYOR

5 günlük hava tahmin raporuna göre, pazar günü 6 ilde kar yağışı bekleniyor. Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Ayrıca pazar günü yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve sağanak yağışların hemen hemen her bölgede görüleceği bildirildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 19°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle sonrası güney kesimleri sağanaklı

Edirne: 18°C, öğle sonrası yerel sağanak

İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege: Parçalı ve batısı yer yer çok bulutlu. Kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.

Afyonkarahisar: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 19°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 21°C, çok bulutlu ve sağanaklı

Muğla: 17°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu; doğusu az bulutlu ve açık olacak. Antalya çevrelerinde aralıklı sağanak etkili olacak.

Adana: 23°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 21°C, aralıklı sağanak

Hatay: 20°C, az bulutlu ve açık

Isparta: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.

Ankara: 16°C

Eskişehir: 16°C

Kayseri: 14°C

Konya: 17°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu; sabah ve gece iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Bolu: 17°C

Düzce: 20°C

Sinop: 21°C

Zonguldak: 21°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Amasya: 17°C

Rize: 18°C

Samsun: 23°C

Trabzon: 19°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece genelinde pus ve sis etkili olacak.

Erzurum: 7°C

Kars: 9°C

Malatya: 8°C

Van: 11°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, doğusunda parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Mardin ve Diyarbakır'ın doğusu ile Batman'ın batı kesimlerinde hafif sağanak bekleniyor.