Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Güncelleme:
Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre, yağışlı hava bu gece Ege Denizi üzerinden yurda giriş yapacak. Pazar gününden itibaren iç ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte uzmanlar, yeni yıl öncesi için kar uyarısında bulundu. Yeni haftada 9 kentte kar ve karla karışık yağmur, 27 kentte ise sağanak yağış bekleniyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'ta karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyor.
  • 23 Aralık Salı günü Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinde kar yağışının bastırması öngörülüyor.
  • 24 Aralık Çarşamba günü Sivas ve Nevşehir'de kar yağışının etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağışların etkisini artıracağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Özellikle Muğla ve çevresinde yağışların şiddetini artıracağı uyarısında bulunuldu.

PAZARTESİ GÜNÜ 11 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda, "yalancı bahar" olarak adlandırılan sıcak havanın yerini sert kış koşullarına bırakacağı vurgulandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren iç ve kıyı kesimlerde sıcaklıkların düşeceği ve yağışların kar şeklinde görüleceği ifade edildi.

SAĞANAK VE KAR GELİYOR

Pazartesi gününden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'a karla karışık yağmur ve kar; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Amasya, Bartın'da ise sağanak yağış bekleniyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Kar yağışının hafta ortasına kadar yurdun iç kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği bildirildi. Meteoroloji verilerine göre;

23 Aralık Salı: Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinde kar yağışının bastırması bekleniyor.

24 Aralık Çarşamba: Sivas ve Nevşehir'de kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sıcaklık düşüşü ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un paylaştığı haftalık tahmine göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 11-14 derece aralığında seyredecek ve mevsim normalleri civarında olacak. Hafta sonu genel olarak yağışsız, parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, Pazar gecesinden itibaren İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

"YENİ YILDA TÜRKİYE'DE KAR OLASILIĞI ARTTI"

Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15, İzmir 17, Ankara 9, Antalya 21. Pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var. İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor. Hafta başında devam ediyor. Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor.

Yeni yılda Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güneydoğu hariç. Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var, değişebilir takipteyiz"

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 12 derece.
  • İstanbul 14 derece.
  • Denizli 16 derece.
  • İzmir 16 derece.
  • Adana 19 derece.
  • Ankara 10 derece.
  • Samsun 14 derece.
  • Malatya 10 derece.
  • Erzurum 6 derece.
  • Diyarbakır 13 derece.
  • Gaziantep 17 derece.
