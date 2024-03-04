Mete Yarar ve Ali Rıza Öztürk canlı yayında neden tartıştı? Programda neden kavga ettiler?

TV100 ekranlarında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı. Peki, Mete Yarar ve Ali Rıza Öztürk canlı yayında neden tartıştı? Programda neden kavga ettiler?

METE YARAR VE ALİ RIZA ÖZTÜRK NEDEN TARTIŞTI?

Başak Şengül'ün sunuculuğunu yaptığı programda seçimleri konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk arasındaki münakaşa sert bir tartışmaya dönüştü. Öztürk, Yarar'ın sesini yükselttiğini belirterek, "Ben senin oğlun değilim. Bana niye bağırıyorsun?" dedi.

PROGRAMDA NELER YAŞANDI?

Sunucu Başak Şengül, yaşanan bu şiddetli tartışmanın ardından havanın daha da gerilmemesi için araya gitmek zorunda kaldı.