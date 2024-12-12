Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler?

Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında ve çalışmaları neler olduğu sık sık gündeme geliyor. Atatüre'nin kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanında yaptığı olağanüstü ve öncü çalışmalar nedeniyle Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödüle layık görüldüğü açıklandı. Mete Atatüre kimdir? Detaylar haberimizdedir…

METE ATATÜRE'NİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI NELER?

2016 yılından bu yana verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl dokuzuncu kez sahibini buldu. Bilimin ilerlemesini teşvik etmek amacıyla 50 yaş altındaki bilim insanlarına verilen bu prestijli ödül, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre'ye takdim edildi. Ödül, her yıl dönüşümlü olarak Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri ile İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında veriliyor.

Prof. Dr. Mete Atatüre, kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanında gerçekleştirdiği olağanüstü ve öncü çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Açıklamada, "Atatüre'nin çalışmaları, kuantum sistemlerinin temel prensiplerinin anlaşılmasına ve bu alandaki bilgi birikiminin derinleşmesine önemli katkılar sağlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Bu yılın seçici kurulunda Prof. Dr. Metin Sitti (Koç Üniversitesi) başkanlığında, Prof. Dr. Hatice Altuğ (EPFL), Prof. Dr. Bilge Yıldız (MIT), Prof. Dr. Cezmi A. Akdiş (Zürih Üniversitesi) ve Prof. Dr. Paul Weiss (UCLA) görev aldı.

Mete Atatüre

METE ATATÜRE KİMDİR?

Mete Atatüre, göçmen bir ailenin çocuğu olarak 19 Şubat 1975'te babasının görevi nedeniyle Kayseri'de doğdu. Babası Süha Atatüre asker, annesi Huriye Atatüre ise ressamdır. Ortaöğrenimini 1992 yılında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans derecesini aldı (1996). Doktora eğitimini Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı'nda yaptı.

Prof. Dr. Mete Atatüre, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü'nün (Cavendish Laboratuvarı) bölüm başkanıdır ve Kuantum Optik Malzemeler ve Sistemler (QOMS) grubunu yönetmektedir. Yaklaşık 30 doktora öğrencisi ve araştırma personeliyle birlikte çalışmalarını sürdüren Atatüre, aynı zamanda Nu Quantum Ltd.'nin kurucu ortağı ve CSO'sudur. Kuantum fiziği alanında ışığın doğası üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

2002-2007 yılları arasında Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH) Kuantum Fotonik Grubu'nda Ataç İmamoğlu ile çalıştı. 2007 yılında Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuvarı'nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. Burada kurduğu araştırma grubuyla kuantum fiziği ve geleceğin teknolojileri üzerine çalıştı ve 2011 yılında doçentlik unvanını aldı.

Atatüre, 2010-2015 yılları arasında Çin Bilim Akademisi'nin Seçkin Davetliler Programı kapsamında bilimsel danışmanlık yaptı. Ayrıca İngiltere'de Institute of Physics (Fizik Enstitüsü) ve Türkiye'de Bilim Akademisi üyesidir.

Ödülleri

Prof. Dr. Mete Atatüre, kuantum teknolojileri ve yarı iletkenler ile elmastaki kuantum optik fenomenleri üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla 2020 yılında Thomas Young Madalyası ve Ödülü'nü kazandı.

Bu ödül, optik alanında üstün katkılarda bulunan bilim insanlarına, İngiltere ve İrlanda'nın saygın fizik kuruluşu olan Institute of Physics (IOP) tarafından verilmektedir. Atatüre'nin çalışmaları, kuantum fiziği alanında heyecan verici uygulamalara kapı açarak bilim dünyasında büyük takdir toplamıştır.