Metafizik uzmanı Burak Memişoğlu: “Cinler insana aşık olur, hatta evlenir”

Metafizik uzmanı Burak Memişoğlu, Haberler.com’da Gizem Deniz’in sorularını yanıtladı. Cinlerle ilgili merak edilenleri anlatan Memişoğlu’nun “aşık cin” iddiası dikkat çekti.

"Hatta o insanla çocuk yapar"

Bir insana cinlerin musallat olmasının büyü dışındaki nedenleri sorulan Memişoğlu, “Cinler bir insana aşık olur. Hatta o insanla evlenir. Hatta o insanla çocuk yapar” dedi.

Bunu isteyen insanlar da bulunduğunu öne süren Memişoğlu, “‘Benim bir cinim olsun, onunla evli olayım’ diyenler var. Bazı kitaplar açıp oradan ritüeller uyguluyorlar. Kendilerini zorla sahiplendiriyorlar. Bunu kafir cin yapar, Müslüman cin yapmaz” ifadelerini kullandı.

“Her insanda musallat yok"

Memişoğlu, cinlerin bir insana sahiplenme, büyü, nazar ve temiz olmayan ortamlar yoluyla musallat olabileceğini savundu. Ancak herkesin üzerinde musallat bulunmadığının altını çizen Memişoğlu, “Herkes ‘ben büyülüyüm, ben musallatlıyım’ diye dolanıyor. Böyle bir şey yok. Bir insanın üzerinde üç taneden fazla musallat olamaz. Olursa o kişi hastaneye yatmak zorunda kalır, o enerjiyi kaldıramaz. ‘Üzerinde 20 tane cin var’ diyenler insanları kandırıyor” dedi.