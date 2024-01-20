Mesut Üner kimdir, kaç yaşında? Mesut Üner ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Çatalca belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesut Üner'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Mesut Üner'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Mesut Üner kimdir? Mesut Üner kaç yaşında, nereli? Mesut Üner hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

MESUT ÜNER KİMDİR?

1 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Selanik göçmeni olan Üner, ilköğrenimini Muratbey'de, orta öğrenimini Çatalca Ortaokulunda, lise öğrenimini ise Çatalca Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladı. Üniversiteyi Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde okudu.

Kariyerine,1999-2009 Tepecik Belediyesinde İmar ve Şehircilik biriminde başladı. 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar Şehircilik Müdürlüğü yaptı. Mesut Üner, 10 yıl boyunca Muratbey Futbol Kulübünde ve 6 yıl da Çatalca Spor'da futbol oynadı. 3 dönem Muratbey Esin Ovacık İlköğretim Okulu Aile başkanlığını yürüttü.