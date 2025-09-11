Mesut Mertcan kimdir? AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli?

Konya'nın Emirgazi ilçesinin Belediye Başkanı Mesut Mertcan, siyasi arenada dikkat çeken bir adım atarak Ak Parti'ye katıldı. Bu gelişme, hem yerel siyasette hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, vatandaşlar ve siyasi gözlemciler şimdi "Mesut Mertcan kimdir?", "Siyasi geçmişi nedir?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MESUT MERTCAN KİMDİR?

1969 yılında Konya'nın Emirgazi ilçesinde doğan Mesut Mertcan, eğitim hayatına aynı ilçede başlayıp Karaman Fatih Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlayan Mertcan, 1987 yılında memuriyet hayatına Emirgazi Belediyesinde başladı.

Yaklaşık iki yıl Emirgazi Belediyesi'nde görev yaptıktan sonra Ereğli Belediyesine tayin olan Mertcan, 35 yıllık memuriyet süresince ağırlıklı olarak idarecilik görevlerinde bulundu ve bu süreçte tam 8 farklı belediye başkanıyla çalışma deneyimi kazandı. 2022 yılında emekli olan Mertcan, ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden Emirgazi Belediye Başkanı seçildi.

11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'ye katılan Mesut Mertcan'a rozet takıldı. Bu gelişme, siyasi kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak dikkat çekti.

MESUT MERTCAN KAÇ YAŞINDA?

Mesut Mertcan, 1969 yılında Konya'nın Emirgazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşında olan Mertcan, yarım asrı aşkın hayat tecrübesi ve geniş birikimiyle hem iş hem de siyasi hayatında önemli adımlar atmıştır. Doğduğu ve büyüdüğü Emirgazi'de başlayan eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Mertcan, Anadolu Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur.

MESUT MERTCAN NERELİ?

Mesut Mertcan, memleketi olarak Konya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Emirgazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doğup büyüdüğü bu ilçe, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli yerleşim merkezlerinden biri olup, tarım ve hayvancılığın yanı sıra köklü yerel geleneklere de ev sahipliği yapmaktadır.

Emirgazi, Konya'nın merkezi şehir dokusundan uzakta olsa da, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir rol oynamaktadır. Mesut Mertcan, bu topraklarda yetişmiş, ilçenin eğitim kurumlarında ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, genç yaşlardan itibaren hem bölgesine hem de şehre hizmet etme hedefiyle kariyerine başlamıştır.

MESUT MERTCAN HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

Mesut Mertcan, 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) katıldı.