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Mesut Kocagöz kimdir? CHP Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz kaç yaşında, nereli?

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Mesut Kocagöz kimdir? CHP Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz kaç yaşında, nereli? CHP'nin Antalya Kepez Belediye Başkan adayı olan Mesut Kocagöz hakkında merak edilenler. Kocagöz'ün yaşı ve nereli olduğu gibi bilgileri içerir.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Kepez Belediye Başkan adayı ise Mesut Kocagöz. Mesut Kocagöz kimdir? Mesut Kocagöz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MESUT KOCAGÖZ KİMDİR?

Mesut Kocagöz 01.011968 yılında Antalya'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Antalya'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonometri Bölümünden mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında Ankara Başbakanlık DİE Sözleşmeli Personeli, 1991–2002 yılları arasında ATAÇ AŞ Anteks Dokuma ve İplik Fabrikalarında Yöneticilik, 2002-2004 yılları arasında Araştırma, Tanıtım İşi ve çeşitli şirketlerde Danışman ve CEO görevlerini üstlendi. 2004-2014 yılları arasında Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı, 2014-2019 yılları arasında Kepez Belediyesi Meclis üyeliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Meclis üyemiz bürokrat, işadamı kimliği yanında Mali müşavir ve bağımsız denetçidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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