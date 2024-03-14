Mesut Gömceli kimdir? Memleket Partisi Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı Mesut Gömceli kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı Mesut Gömceli kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mesut Gömceli kimdir? Memleket Partisi Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı Mesut Gömceli nereli? Detaylar haberimizdedir…

MESUT GÖMCELİ KİMDİR?

Mesut Gömceli, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.