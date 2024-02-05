Mesut Coşkun kimdir? Kaymakam Mesut Coşkun kaç yaşında ve nereli?

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MESUT COŞKUN KİMDİR?

1993 yılında Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde doğan Mesut Coşkun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Coşkun, sırasıyla Kastamonu İhsangazi ve Artvin Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yaptı. 23 Ağustos 2023 tarihli 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı olarak atanan Mesut Coşkun, 7 Eylül 2023 tarihinde görevine başlamıştı.

MESUT COŞKUN NEDEN ÖLDÜ?

Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'dan haber alınamayınca, yetkililer bu sabah saatlerinde lojmanına gitmek üzere ekipleri görevlendirdi. Ekipler, lojmana giriş yaptıklarında Kaymakam Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda başından vurulduğu belirlenen Coşkun'un cenazesi, hastane morguna götürüldü. Bekar olan Kaymakam Mesut Coşkun'un Kırıkkale'deki ailesine de acı haberi iletilirken, olayın intihar olup olmadığı üzerinde detaylı bir soruşturma başlatıldı. Mesut Coşkun, Artvin Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde, 23 Ağustos 2023 tarihinde Ekinözü'ne atanmış ve 7 Eylül 2023'te görevine başlamıştı.

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