Mesut Çetinkaya kimdir? AK Parti Kocaeli- Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
Mesut Çetinkaya kimdir? AK Parti Kocaeli- Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli-Karamürsel Belediye Başkan adayı olan Mesut Çetinkaya merak ediliyor. Çetinkaya'nın yaşına ve nereli olduğu konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mesut Çetinkaya, siyasi kariyeri ve yaşamıyla ilgili detaylarla gündemde.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya oldu. Peki, Mesut Çetinkaya kimdir? AK Parti Kocaeli- Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
MESUT ÇETİNKAYA KİMDİR?
- 1980 yılında Karamürsel'de doğdu.
- Orta okul ve lise eğitimini Karamürsel İmam Hatip Lisesi'nde, lisansını Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.
- 2004-2009 yılları arasında AK Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında AK Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı'nda çeşitli birimlerde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
- 2014-2019 yılları arasında Karamürsel Belediyesi Basın Yayın Hakları İşler ve Kültür Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Karamürsel Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve akabinde de Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.