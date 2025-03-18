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Mesude Evliyazade kimdir? Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade kaç yaşında?

Mesude Evliyazade kimdir? Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade kaç yaşında?
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Son günlerde yaşanan milyonluk hırsızlık olayı, Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade'yi merak konusu haline getirdi. İstanbul Sarıyer'deki evinde gerçekleşen soygunda, Osmanlı hanedanından miras kalan kıymetli mücevherler çalındı. Bu olayın ardından, Mesude Evliyazade'nin kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mesude Evliyazade kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…

Son günlerde yaşanan milyonluk hırsızlık olayı, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, olayın mağduru Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade merak konusu oldu. İstanbul Sarıyer'deki evinde gerçekleşen soygunda, Osmanlı hanedanından miras kalan kıymetli mücevherler çalındı. Bu gelişmenin ardından, birçok kişi Mesude Evliyazade'nin kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve hayatını araştırmaya başladı. Peki, Mesude Evliyazade kimdir? Sultan Vahdettin'in torunu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…

MESUDE EVLİYAZADE KİMDİR?

Son günlerde yaşanan milyonluk hırsızlık olayı, Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade'yi merak konusu haline getirdi. Osmanlı hanedanına mensup olan Mesude Evliyazade, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Avukatlık kariyerinin ardından kişisel gelişim ve ruhsal rehberlik alanına yönelmiş ve "Işık Sarsın Sizi" adlı platform aracılığıyla bireysel koçluk hizmetleri vermeye başlamıştır.

Mesude Evliyazade kimdir? Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade kaç yaşında?Mesude Evliyazade kimdir

2007 yılında 25 yaşında olduğu bilinen Evliyazade, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Mesude Evliyazade kimdir? Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade kaç yaşında?Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade kaç yaşında

MESUDE EVLİYAZADE'NİN AİLESİ KİMDİR?

Mesude Evliyazade, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından biridir. 2007 yılında, Adana'nın köklü ailelerinden Zaimoğlu ailesine mensup iş insanı Tolga Zaimoğlu ile evlenmiştir. Osmanlı hanedanına ait aile yadigârlarını ve mirasını koruyan isimlerden biri olan Mesude Evliyazade, son olarak Sarıyer'deki evinde yaşanan milyonluk hırsızlık olayıyla gündeme gelmiştir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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