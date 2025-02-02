Merve Özbey'in eşi kim? Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor?

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir? Hayatı, mesleği ve özel yaşamı merak edilen isimlerden biri olan Kenan Koçak ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? Birçok kişi, Kenan Koçak'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Gözaltına alınan Koçak'ın ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki, Merve Özbey'in eşi kim? Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor?

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ KİM?

Merve Özbey ve Kenan Koçak, 1 Aralık 2019'da nişanlanmış ve 9 Şubat 2020'de evlenmiştir. Çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır.

KENAN KOÇAK KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Maltepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Koçak, kariyerini inşaat sektöründe sürdürmektedir.

Ayrıca, Kenan Koçak'ın adı yakın zamanda bazı yasal süreçlerle de anılmıştır. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği bir operasyon kapsamında, yasa dışı yollarla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamak suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında yer almıştır.