Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Merve Özbey'in eşi kim? Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor?

Merve Özbey'in eşi kim? Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti, bir süredir evli olmalarına rağmen hala magazin gündeminin popüler konuları arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir? Hayatı, mesleği ve özel yaşamı merak edilen isimlerden biri olan Kenan Koçak ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? Birçok kişi, Kenan Koçak'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Gözaltına alınan Koçak'ın ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki, Merve Özbey'in eşi kim? Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor?

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ KİM?

Merve Özbey ve Kenan Koçak, 1 Aralık 2019'da nişanlanmış ve 9 Şubat 2020'de evlenmiştir. Çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır.

KENAN KOÇAK KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Maltepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Koçak, kariyerini inşaat sektöründe sürdürmektedir.

Ayrıca, Kenan Koçak'ın adı yakın zamanda bazı yasal süreçlerle de anılmıştır. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği bir operasyon kapsamında, yasa dışı yollarla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamak suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında yer almıştır.

Merve Özbey'in eşi kim? Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
img

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
img

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.