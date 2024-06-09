Merve Dizdar evleniyor mu? Sorusu, takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından sıklıkla merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. 2021 yılında kendisi gibi oyuncu Gürhan Altundaşar ile 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Merve Dizdar evleniyor mu? Merve Dizdar evlendi mi, kiminle evleniyor?

MERVE DİZDAR EVLENİYOR MU?

Merve Dizdar, bir süredir aşk yaşadığı Cihan Ayger ile yarın nikah masasına oturacak. Muhabir Online'da yer alan habere göre, bir süredir birlikte olan ikili nikah masasına oturma kararı aldı. Çift, yarın aile ve yakın dostlarını katılacağı törenle evlenecek. Dizdar'ın nikahında nasıl giyineceği ve şahitlerinin kim olacağı ise merak konusu oldu.

Merve Dizdar, nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı. Aşkını da ilan eden oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Canım Cihan, drama en sevdiğim şey biliyorsun. Çocukken evcilik oyunlarımı anlattım sana. Hayatıma komedi soktuğun için teşekkür ederim. Sadece birini güldürmekten bahsetmiyorum. Senin hayata bakış açın en sevdiğim şeylerden biri oldu. Üretmeyi, çoğaltmayı, paylaşmayı, hayvanları çok sevmeyi, bitkilere çok iyi bakmayı, film izlemeyi, insanlara neşe saçmayı çok iyi bildiğin için çok mutluyum. Senin gibi biri böyle bir dünyada yaşadığı için ve O'nu tanıdığım için çok şanslıyım. Neşen daim olsun Cio'm. İyi ki doğdun. İyi ki varsın bu hayatta ve tüm sevdiklerinin hayatında. Seni seviyorum."