Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, magazin gündemini sarsan bir gelişmeyle adını duyurdu. İstanbul'da düzenlenen büyük çaplı bir operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen Yazıcıoğlu, kamuoyunun merakını artırdı. Peki, Mert Yazıcıoğlu gözaltına mı alındı? Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

MERT YAZICIOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, kamuoyunca tanınan birçok isimle birlikte Mert Yazıcıoğlu da ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla jandarma ekiplerince İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu operasyon, özellikle sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Gözaltı süreci boyunca, sanatçının haklarına saygı gösterilerek işlemler yürütüldü ve soruşturmanın adli boyutu hassasiyetle ele alındı.

MERT YAZICIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla işlem başlatılan ünlü isimlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Mert Yazıcıoğlu da bu kapsamda, kan örneklerinin alınması ve ifadelerinin tespit edilmesi amacıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın temel amacı, kamuoyunu yanlış bilgilendiren veya yasadışı içerik paylaşan kişilerle ilgili adli süreci titizlikle yürütmektir.

OPERASYONDA YER ALAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Operasyon kapsamında sadece Mert Yazıcıoğlu değil, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünağaç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç, Aral Keskin ve Özge Özpirinçci gibi isimler de bulunuyordu.