Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik soruşturma Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'e uzanırken, ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mert Demir ne dedi ve Serenay Sarıkaya ile sevgili mi soruları gündeme geliyor. Peki, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi, reklam ilişkisi mi?

Mert Demir ne dedi? Mert Demir, bir iş insanıyla ilişki iddiaları ve Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi söylentileri sonrası ilk kez açıklama yaptı. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Detaylar haberimizdedir…

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR REKLAM İLİŞKİSİ Mİ?

Hakkındaki iddialarla ilgili bugüne kadar sessizliğini koruyan Mert Demir ilk kez açıklama yaptı. "Sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor" diyen Demir, "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi?

Demir açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.

Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi?

İlgili Haberler
Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya olayında son durum ne?Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya olayında son durum ne?
Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Konyaspor Fenerbahçe'ye yenildi, akıllara Yusuf'un o sözleri geldi
img

Fettah Can'dan Mourinho'ya ağza alınmayacak küfürler
img

"İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti

Erdoğan'a hareketi gündem olmuştu! İsak Haleva hayatını kaybetti
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.