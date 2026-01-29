Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Mersin'de faaliyet gösteren bir taksi durağı, alışılmışın dışındaki araçlarıyla gündem oldu. Sarı renge kaplanarak taksiye dönüştürülen lüks otomobillergörenlerin ilgisini çekti.

AUDI, BMW VE MERCEDES YAN YANA

Durağın bünyesinde Audi, BMW ve Mercedes gibi yüksek segment araçların yan yana dizildiği görüldü. Lüks araçların taksi olarak hizmet vermesi, vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Lüks galeri havası veren taksi durağı, hem sosyal medyada hem de kentte konuşulmaya başlandı. Görüntüsüyle dikkat çeken durak, Mersin'de farklı bir taksi anlayışını ortaya koydu.