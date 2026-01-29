Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Haberler

Mersin'de bir taksi durağı, lüks otomobil galerilerini aratmayan görüntüsüyle dikkat çekti. Audi, BMW ve Mercedes marka araçların taksiye dönüştürülmesi görenleri şaşırttı.

  • Mersin'de bir taksi durağında Audi, BMW ve Mercedes gibi lüks araçlar taksi olarak hizmet veriyor.
  • Lüks araçların taksi olarak kullanılması vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.
  • Durak, sosyal medyada ve kentte konuşulmaya başlandı.

Mersin'de faaliyet gösteren bir taksi durağı, alışılmışın dışındaki araçlarıyla gündem oldu. Sarı renge kaplanarak taksiye dönüştürülen lüks otomobillergörenlerin ilgisini çekti.

AUDI, BMW VE MERCEDES YAN YANA

Durağın bünyesinde Audi, BMW ve Mercedes gibi yüksek segment araçların yan yana dizildiği görüldü. Lüks araçların taksi olarak hizmet vermesi, vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Lüks galeri havası veren taksi durağı, hem sosyal medyada hem de kentte konuşulmaya başlandı. Görüntüsüyle dikkat çeken durak, Mersin'de farklı bir taksi anlayışını ortaya koydu.

