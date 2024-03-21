31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

MEMLEKET PARTİSİ: CELALETTİN DENLİ

DEMOKRATİK SOL PARTİ: EMRAH KÜÇÜKKAPDAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: İZZEDDİN ALKAN

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DERYA DEMİR

ZAFER PARTİSİ: EMİRCAN ÇATIKKAŞ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: BERKAY ÇELEN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: GARİP CAN COŞKUN

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: CEMALETTİN TONĞA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: VAHAP SEÇER

HÜR DAVA PARTİSİ: TAHİR UYSAL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ERDAL ÖZTÜRK

ADALET BİRLİK PARTİSİ: FEYYAZ AKTAŞ

DEMOKRAT PARTİ: BÜNYAMİN ÇELİK

MİLLET PARTİSİ: HASAN TAHSİN UYSAL

MİLLİ YOL PARTİSİ: MELİH ARSLAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: SERDAR SOYDAN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: GÜRAN DİNÇER

SAADET PARTİSİ: SONER ÇONTAR

VATAN PARTİSİ: YALÇIN ÖKTEM

BAĞIMSIZ: MAHMUT GÜLENAY

BAĞIMSIZ: İBRAHİM DOĞRU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.