MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- MEMLEKET PARTİSİ: CELALETTİN DENLİ
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: İZZEDDİN ALKAN
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DERYA DEMİR
- ZAFER PARTİSİ: EMİRCAN ÇATIKKAŞ
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: BERKAY ÇELEN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: GARİP CAN COŞKUN
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: CEMALETTİN TONĞA
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: VAHAP SEÇER
- HÜR DAVA PARTİSİ: TAHİR UYSAL
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ERDAL ÖZTÜRK
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: FEYYAZ AKTAŞ
- DEMOKRAT PARTİ: BÜNYAMİN ÇELİK
- MİLLET PARTİSİ: HASAN TAHSİN UYSAL
- MİLLİ YOL PARTİSİ: MELİH ARSLAN
- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: SERDAR SOYDAN
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: GÜRAN DİNÇER
- SAADET PARTİSİ: SONER ÇONTAR
- VATAN PARTİSİ: YALÇIN ÖKTEM
- BAĞIMSIZ: MAHMUT GÜLENAY
- BAĞIMSIZ: İBRAHİM DOĞRU
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.