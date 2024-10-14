Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur?

Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Merkezi atama gündemde merak edilen ve araştırılan konulardan biri. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, memur adayları için tercih dönemi ve merkezi atama süreçleri başlıyor. İşte merkezi atama ile ilgili merak edilenler haberimizde…

MERKEZİ ATAMA NEDİR?

Merkezi atama, KPSS puanı ile mülakat yapılmadan kamu kurumlarına personel yerleştirme sürecidir. Her yıl belirli tarihlerde yapılan bu atamalarda, adaylar mezun oldukları bölümler ve KPSS puanlarına göre tercih yaparlar. Puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır ve en yüksek puanı alan adaylar tercih ettikleri kurumlara atanır. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından yılda birden fazla merkezi atama yapılır, bu süreçte adaylar mülakata girmeden atanma şansı elde eder.

MERKEZİ ATAMA SÜRECİ

KPSS tercihlerinin en önemli noktalarından biri, adayların mezun oldukları bölümlere uygun ilanlara başvurabilmesidir. Merkezi atama süreci, adayların KPSS puanları ile mezuniyet durumlarına göre yerleştirilmesini sağlar. Merkezi atamada mülakat yapılmaz; adaylar yalnızca KPSS puanları ve tercih ettikleri kadrolar doğrultusunda atanır. Bu süreçte en yüksek puana sahip olan adaylar, tercih ettikleri kamu kurumlarına yerleştirilir.