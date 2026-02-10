Meriç Nehri taştı, vatandaşlar tarla ve bahçelerde kilolarca balık yakaladı
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından bir vatandaş, tarlasında 7 kilogramlık sazan balığı yakaladı. Nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.
- Tarlasında balığı bulan Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ederek balığı Meriç Nehri'ne geri bırakacağını açıkladı.
Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından Meriç Nehri'nin taşması ile ilginç bir olay yaşandı.
TARLA VE BAHÇELERDE BALIK TUTTULAR
Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.
Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.
NEHRE GERİ BIRAKACAK
Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.