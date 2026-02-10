Haberler

Meriç Nehri taştı, vatandaşlar tarla ve bahçelerde kilolarca balık yakaladı

Meriç Nehri taştı, vatandaşlar tarla ve bahçelerde kilolarca balık yakaladı
Güncelleme:
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından bir vatandaş, tarlasında 7 kilogramlık sazan balığı yakaladı. Nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından Meriç Nehri'nin taşması ile ilginç bir olay yaşandı.

TARLA VE BAHÇELERDE BALIK TUTTULAR

Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.

Meriç Nehri taştı, vatandaşlar tarla ve bahçelerde kilolarca balık tuttu

Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

Meriç Nehri taştı, vatandaşlar tarla ve bahçelerde kilolarca balık tuttu

NEHRE GERİ BIRAKACAK

Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
