Meriç Erkan, son dönemde merak edilen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Birçok kişi, Meriç Erkan'ın kim olduğu, yaşı, nereli olduğu ve hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Özellikle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Erkan, hem özel yaşamı hem de kariyeriyle gündemde yer alıyor. Meriç Erkan'ın hayatına ve kariyer yolculuğuna dair merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969'da Samsun'da dünyaya geldi ve ilköğrenimini burada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra modellik kariyerine çeşitli ajanslarla başladı. Televizyon dünyasında adını ilk kez, Kuşum Aydın'ın sunduğu programla geniş kitlelere duyurdu. Meriç Erkan, o dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı sansasyonel ilişkiyle de kamuoyunun dikkatini çekti ve magazin dünyasında sıkça yer buldu.

Bunun yanı sıra, "Esra Erol'da" programına katılarak dikkat çeken Erkan, programdan olaylı bir şekilde ayrıldı ve ardından birçok iddia gündeme geldi. Yaşadığı bu çalkantılı süreçlerin ardından Meriç Erkan, televizyon ekranlarından uzaklaştı ve inzivaya çekilerek manevi bir hayata yönelmeyi tercih etti.

AHU TUĞBA'NIN CENAZESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Cenaze namazına oyuncu Yaşar Alptekin, Meriç Erkan, Serpil Örümcer ve Ozan Orhon'un yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.