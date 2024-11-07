Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Mehmet Eroğlu ve Damla Serim'in yazdığı, Türk aksiyon üçlemenin son filmi. Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir...

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİ ÇIKTI MI?

"Meraklı Adamın 10 Günü," yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Eroğlu ile Damla Serim'in kaleme aldığı bir Türk aksiyon filmi olarak, 7 Kasım 2024'te Netflix'te izleyiciyle buluştu. Üçlemenin son filmi olan yapımda Nejat İşler, Şenay Gürler, Hazal Subaşı, İlayda Akdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi ünlü isimler rol alıyor.

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da kaybolan genç bir kadının peşine düşen bir yazar, ilginç bir hikâye bulma umuduyla arayışa başlar. Ancak kısa süre içinde, beklediğinden çok daha büyük tehlikelerle karşılaşır.

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİ OYUNCU KADROSU