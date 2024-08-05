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Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur? Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur?

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Yemek konusunda yaşanan en büyük tartışmalardan biri olan menemenin soğanlı olup olmaması güncelliğin koruyor. Sık sık gündeme gelen konu sonrası menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Menemen soğanlı mı soğansız mı olur? Menemene soğan koyulur mu koyulmaz mı merak edildi.

Menemen soğanlı mı soğansız mı olur konusu, sık sık gündeme geliyor ve tartışmalara neden oluyor. Yemek konusunda yaşanan en büyük tartışmalardan biri olan menemenin soğanlı olup olmaması güncelliğin koruyor. Peki, Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur? Menemene soğan koyulur mu koyulmaz mı? İşte ünlü şeflerden ve gurmelerden merak edilen soruya yanıt.

MENEMEN SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI OLUR?

Şef Mehmet Yalçınkaya MasterChef Türkiye programında "Menemen, kesinlikle soğanlı olmalıdır" dedi.

MENEMEN SOĞANLI MI OLUR, SOĞANSIZ MI OLUR?

Vedat Milor daha öne Twitter'da "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu sormuştu.

Oy kullananların %50,6'sı soğanlı, %49,4'ü soğansız olur dedi.

Vedat Milor onu ile ilgili olarak; "Ben sonucu etkilememek adına rengimi oylama bitene kadar belli etmedim. Açıkçası soğanlı menemenin kazanacağını beklemiyordum. Ama tercihleri hemen her sefer azınlıkta kalmış biri olarak uzun yıllardır ilk kez kendimi kazanan grubun içinde buldum. Şimdi düşünüyorum... Acaba menemeni soğansız yiyenler ülke gerçeklerinden kopuk, ağız kokusu konusunda saplantılı, özünden kopmuş, Batı özentisi bir kitle mi? İkinci sınıf yurttaş muamelesini hak etmiyor mu bu yüzde 49?

Yok, yok. Vallahi billahi şaka yapıyorum.

Her şeyin fazla ciddiye alındığı ve acıların her an kapıda beklediği şu dünyada bir pazar şakası...

Peşinen söyleyeyim ki; menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay. Ama konunun gastronomik, sosyal, psikolojik ve tarihsel boyutları var." İfadelerini kulandı.

Osman Demir
Osman Demir
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