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Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli?

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AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara-Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli?

Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara-Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara-Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?

Memiş Çelik, 1970 yılında Devekovan kasabasında doğdu. İlkokulu Devekovan ilkokulunda, liseyi Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesinde okudu. Aksaray üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yerel yönetimler bölümünden mezun oldu ve lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden tamamladı.

Siyasete ilk defa AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar ilçe kurucular kurulunda yer alarak başladı.

2004 yerel seçimlerinde Ankara il genel meclis üyeliğine seçildi. 2009 yılında ise Devekovan beldesi belediye başkanlığına seçildi. 2014-2015 yıllarında AK Parti Şereflikoçhisar ilçe başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında ise AK Parti Ankara il disiplin kurulu üyeliği görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 6 çocuk babası.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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