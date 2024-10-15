Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir?

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, yardım çağrısında bulundu. Ünlü isim, kimliklerinin çalındığını ve bu sebeple Türkiye'ye dönemediği söyledi. Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor?

MELTEM MİRALOĞLU REHİN Mİ TUTULUYOR?

Ünlü oyuncu, Amerika'da rehin tutulduğunu ve kimliklerinin çalındığını iddia ederek yardım talep etti.

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi Patrick Grady ile Amerika'ya yerleştikten sonra kimliklerinin çalındığını ve bu nedenle Türkiye'ye dönemediğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, Amerika'da rehin tutulduğunu ve Amerikan vatandaşlığı alarak özgürlüğüne kavuşmak istediğini belirtti. Miraloğlu, suç duyurusunda bulunmak amacıyla bu açıklamayı yaptığını vurguladı.

Grady ile evliliğinde servet değerinde olan bir de miras anlaşması yaptığı iddia edilen Miraloğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla kimliklerinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu duyurdu.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olduktan sonra Mahsun Kırmızıgül'ün dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı.

İlk deneyimini, Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi reklam filminde kazanan Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor (2011) adlı dizide başrol oynayarak ünlendi. Çocuk gelin rolünü üslendiği bu dizide Hayat karakterine can verdi ve 2012 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Daha sonra Adını Kalbime Yazdım (2014) adlı dizide Dicle karakterine hayat vermiştir. Miraloğlu, dizi projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer aldı.

Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'la evlendi ve 2017 yılında boşandı. Oyuncunun bu açıklamasının ardından, Amerikalı Patrick Grady isimli bir adamla, 2019'da evlendiğini duyuruldu.