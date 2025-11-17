Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç oyuncu Melisa Döngel, kısa sürede ekranların dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Kariyerindeki son projeler ve performanslarıyla izleyicilerin merakını artıran Döngel'in hayatı, ekran karşısındaki güçlü varlığı kadar özel yaşamıyla da gündemde. Detaylar ve bilinmeyen yönleri haberimizin devamında sizleri bekliyor.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk oyuncudur. Anne tarafından Rus asıllı olan Döngel, Rusya vatandaşlığına sahiptir; ancak İstanbul'da annesiyle birlikte büyümediği için Rusçayı akıcı bir şekilde konuşamamaktadır.

Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlayan Melisa Döngel, oyunculuk kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede dikkat çekici performanslarıyla tanınmıştır. Sahne ve kamera karşısındaki yeteneği, hem televizyon dizilerinde hem de sinema ve dijital projelerdeki rolleriyle öne çıkmasını sağlamıştır.

MELİSA DÖNGEL KAÇ YAŞINDA?

Melisa Döngel, 18 Eylül 1999 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 26 yaşındadır. Genç yaşına rağmen, 2016'dan itibaren aktif olarak rol aldığı diziler ve projeler sayesinde kısa sürede deneyim kazanmış ve sektörde adından söz ettiren bir oyuncu hâline gelmiştir.

MELİSA DÖNGEL NERELİ?

Melisa Döngel, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Rus kökenli olsa da, doğup büyüdüğü şehir İstanbul'dur. Şehirde eğitimini tamamlamış ve oyunculuk kariyerine İstanbul'da başlamıştır.

MELİSA DÖNGEL'İN KARİYERİ

Melisa Döngel, oyunculuk kariyerine 2016 yılında "Hangimiz Sevmedik" dizisinde Sevtap karakterini canlandırarak adım atmıştır. Aynı yıl Arka Sokaklar dizisinde Nil karakteriyle ekran karşısına çıkmıştır. 2017-2019 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan "Bizim Hikaye" dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

2020-2021 yıllarında "Sen Çal Kapımı" dizisinde Ceren Başar rolüyle başarılı performansını sürdürmüş, ardından 2021 yılında "Sadakatsiz" dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Aynı yıl, "Aşk Mantık İntikam" dizisinde Çağla Yılmaz karakterini canlandırarak kariyerini daha da pekiştirmiştir.

Sinema dünyasına da adım atan Melisa Döngel, 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğinde çekilen "Prestij Meselesi" filminde Ayşen karakteriyle başrol oynamıştır. Ayrıca "Dünyayla Benim Aramda" ve "Aşk Taktikleri 2" gibi dijital projelerde de yer alarak ekran çeşitliliğini artırmıştır. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital projelerdeki performanslarıyla Melisa Döngel, genç yaşına rağmen Türkiye'nin dikkat çeken oyuncuları arasında yer almaktadır.