Televizyon ekranlarının sevilen ve bilinen yüzü Melisa Döngel'in kim olduğu merak konusu. Vatandaşların arama motorlarında sıklıkla arattığı isimlerden biri olan Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında, nereli? Melisa Döngel sevgilisi kim? Melisa Döngel instagram hesabı nedir?

Aşk Mantık İntikam dizisi ile dikkatleri üzerine toplayan oyuncu birçok projede yer alarak kendisini gösterdi. Büyük bir hayran kitlesine hakim olan güzel oyuncunun hayatı merak ediliyor. Melisa Döngel kimdir? Sorusu sıklıkla araştırılan sorulardan birisi. Peki, Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında, nereli? Melisa Döngel sevgilisi kim? Melisa Döngel instagram hesabı nedir?

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim almıştır.Temel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra Hilal Saral ile 'Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi'ne katıldı. 2017 yılında ilk projesi olan "Elif" dizisinde Süreyya karakterini canlandırdı.2018 yılında "Bizim Hikâye" dizisinde Deniz karakterine de hayat veren genç oyuncu Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırdı. lk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı.

Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat vermiştir.

2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırmıştır.