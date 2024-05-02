Melisa Döngel'in sevgilisi kim? Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı?

Ünlü oyuncu Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hakkında sürekli aşk iddiaları çıkan Döngel için önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı söylendi. Melisa Döngel'den aşk iddialarına yanıt gecikmedi. Melisa Döngel'in sevgilisi kim? Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İşte ayrıntılar...

MELİSA DÖNGEL'İN SEVGİLİSİ KİM?

Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde "Aylin" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hakkında sürekli aşk iddiaları çıkan Döngel için önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı belirtildi.

"SERGEN ARKADAŞIM, BARIŞ ALPER'İ TANIMIYORUM"

Melisa Döngel'den aşk iddialarına yanıt gecikmedi. Konuyla ilgili sessiziğini bozan Döngel, "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum" dedi.

"40 KERE SÖYLERSENİZ OLUR"

Habertürk'te yer alan habere göre, konuyla ilgili sessizliğini bozan Döngel; "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanıyorum ama gerçekten tanımıyorum kendisine başarılar diliyorum" dedi.