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Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir?

Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir?
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Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in futbolcu sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Ünlü rapçi Sefo'dan ayrıldıktan sonra adı teknik direktör Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel, aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı. Peki, Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi?

Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin aşk yaşadığı iddiaları gündeme geliyor. Oynadığı dizilerde seyircinin büyük beğenisini kazanan güzel oyuncu, şimdilerde ise futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile birliktelik yaşamaya başladı. Kerem Atakan Kesgin kimdir? Detaylar haberimizdedir...

MELİSA DÖNGEL İLE KEREM ATAKAN KESGİN SEVGİLİ Mİ?

Güzel oyuncu Melisa Döngel, aşkı eski Beşiktaş futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'de buldu. Döngel'in adı daha önce teknik direktör Sergen Yalçın ile anılmış, ancak aradığı aşkı bulamamıştı. Şimdi ise Bandırma'da top koşturan Kesgin ile birliktelik yaşayan Döngel, sevgilisi ile bir mekanda buluştu. Kesgin, Döngel'e kalpli balon hediye ederek Instagram'dan paylaşımda bulundu.

Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir?

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da top koşturan Kesgin, önceki gün Döngel ile bir mekanda buluştu. Sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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