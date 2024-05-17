Üye Girişi
Haberler

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk soyadını neden değiştirdi? #128141

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evlilik iddiaları gündemi meşgul ediyor. Pamuk'un soyadını değiştirmesinin nedeni merak konusu oldu. İkilinin bu hamlesi, evlilik iddialarını güçlendirdi.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi. Bu hamle, evlendiler olarak yorumlandı. Peki, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk soyadını neden değiştirdi?

MELİSA ASLI PAMUK VE YUSUF YAZICI EVLENDİ Mİ?

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçen yazdan bu yana aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süre önce de sevgilisinin yanına yerleşmişti.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk soyadını neden değiştirdi? #128141

MELİSA ASLI PAMUK SOYADINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Melisa Aslı Pamuk'tan kafaları karıştıran bir hamle geldi. Pamuk, sosyal medya hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi. Oyuncunun bu hamlesi "Evlendiler" olarak yorumlandı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk soyadını neden değiştirdi? #128141

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk soyadını neden değiştirdi? #128141

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı Ünlüler Futbol 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title