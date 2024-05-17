Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk soyadını neden değiştirdi? #128141

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi. Bu hamle, evlendiler olarak yorumlandı. Peki, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk soyadını neden değiştirdi?

MELİSA ASLI PAMUK VE YUSUF YAZICI EVLENDİ Mİ?

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçen yazdan bu yana aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süre önce de sevgilisinin yanına yerleşmişti.

MELİSA ASLI PAMUK SOYADINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Melisa Aslı Pamuk'tan kafaları karıştıran bir hamle geldi. Pamuk, sosyal medya hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi. Oyuncunun bu hamlesi "Evlendiler" olarak yorumlandı.