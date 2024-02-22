Melis Sezen ve Atilla Bingöl ayrıldı mı? Melis Sezen artık yalnız mı? Neden ayrıldılar?

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Melis Sezen son olarak aşk hayatı ile gündeme geldi. Bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile ilişki yaşayan Melis Sezen hakkında ayrılık haberleri ortaya çıktı. Melis Sezen Atilla Bingöl ile ayrıldı mı? İşte detaylar..

MELİS SEZEN ATİLLA BİLGÖL'DEN AYRILDI MI?

Melis Sezen, başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı "Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı 'Derin' rolüyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Ün sahibi olduktan sonra oyunculuğunun yanı sıra ilginç hareketleri ile de konuşuldu. Sosyal medya paylaşımları ve katıldığı bir ödül törenindeki konuşması ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen son olarak aşk hayatı ile konuşuldu. İş insanı Atilla Bingöl ile sevgili olan Melis Sezen, yaz aylarında sevgilisi ile boy göstermişti. Ancak ikili hakkında üzücü bir haber ortaya çıktı.Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen, bir süredir iş adamı Atilla Bingöl ile ani şekilde ayrıldı. Çiftin geçtiğimiz hafta sessiz sedasız ayrıldığı biliniyor.